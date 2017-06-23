انتقدت الفنانة مادلين طبر بعض الإعلاميين ووصفتهم بـ «المنافقين»، مشددة على إيمانها بالمثل القائل «من باعك بيعه»، حيث قالت في لقاء اذاعي «أنا شخصية مترددة في الشراء ولكن كبياعة ومسوقة أنا شاطرة»، مشيرة الى أنه يمكن لأحدهم أن يبيعها أشياء ليست لازمة، لكن بمزاجها.

وقالت إنها تود أن تنشر كتابا له علاقة بالآثار، لافتة إلى أنها تعشق هذا العالم وتقتني العديد من الكتب المرتبطة به وبالبرديات، كما قالت «نفسي أبيع مبدأ وقيمة الاجتهاد للناس لأنه فيه خمول وكسل، ونحن بالتأكيد سنحتاج للجهد لكي نبيعه ويقبل عليه الآخرون».

وشددت مادلين على أنها مؤمنة بالمثل القائل «اللي باعك بيعه»، مضيفة «وانساه أيضا»، ملمحة إلى أنها كسبت الكثير من الأصدقاء لكن قصص الحب التي وقعت بها باءت بالفشل، موضحة أن هذا يعني أن المرء عندما يضيع عمره وجهوده في علاقة ما، يشعر أن كل تقديماته قد بيعت عندما يحصل الفراق، وأردفت «واللي معاه قرش فعلا يساوي قرش».

وأكدت طبر أنها تتمنى أن تعيش حياة ثانية بعيدا عن الفاتورة التي دفعتها من عمرها السابق، مشددة على أن أغلى بند دفعته هو أنها اختارت أن تكون محترمة باعتبار أن قلبها وجسدها ليسا للبيع، وقالت «أنا شخصية بياعة، فمن يخطئ بحقي ينتهي من حياتي، فأشحن مشاعري بالسفر».