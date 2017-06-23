تحدثت الفنانة روبي عن شخصية «سناء» التي تقدمها في مسلسل «رمضان كريم»، وقالت: هناك عوامل كثيرة جذبتني للشخصية من بينها اختلافها عما قدمته من قبل، وأنا أتطلع لتقديم أدوار جديدة علي ولا تكون متشابهة ما مع قدمته وهذا أمر مهم لأن التنوع أهم ما اسعى إليه في حياتي الفنية، هذا إلى جانب أن العمل دراما شعبية اجتماعية كوميدية ويحمل الكثير من الألوان بداخله، وهو عمل جديد وخفيف على الناس، لاسيما أن شخصية «سناء» موجودة بالفعل في المجتمع ومثال حي للكثير من الفتيات اللواتي لديهن طموح أن تكون حياتهن أفضل وفي الوقت نفسه رسالة على ضرورة تمسك كل فتاة بحلمها وطموحاتها.

وعن الاتهامات الموجهة لها من الجهة الإنتاجية لمسلسل «رمضان كريم» بسبب تغيبها عن مواعيد التصوير، قالت روبي، في احد الحوارات الصحافية معها: كلها اتهامات غير صحيحة، وأنا لم أتغيب عن مواعيد التصوير بل كنت أتعامل بالتزام، ولكن ما حدث أنه قبل رمضان كنت أصور لساعات طويلة للغاية على مدار اليوم حتى تعرضت لتعب شديد ومن ثم ذهبت للمستشفى وبحسب ما ذكره لي الأطباء بضرورة التواجد في المستشفى ليومين لتلقي العلاج والتزام الراحة وقمت وقتها بإبلاغ الجهة الإنتاجية ومن ثم فوجئت بأن هناك محضرا تم تحريره ضدي.

وتابعت: الكثير ممن تعاونت معهم سواء مخرجون أو منتجون يشهدون لي بالالتزام، فأنا في أعمالي أكون حريصة أن أتواجد في بلاتوه التصوير ومن أوائل الحضور، ولكن الفنان مثل أي إنسان يتعب ويمرض نتيجة الضغوط والعمل لساعات طويلة وهذا أمر طبيعي.

وحول المنافسة، ردت: مع أن المنافسة الشريفة ليست بعيب إلا أنني لا أحب أن أركز إلا فيما أقدمه فقط واشاهد الأعمال الأخرى كي أستفيد، ولكنني أفضل أن أنافس نفسي لتقديم أفضل ما لدي.