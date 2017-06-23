رفض النجم المصري أحمد الفيشاوي أن يكون شهريار لأنه يرفض قتل السيدات، كما كان يفعل الأخير، وقال خلال برنامج «احكي يا شهريار»: «مش حابب أكون شهريار، ليه أموّت ست كل ليلة، أنا بحب المرأة ومحبش أكون مكانه»، مشيرا إلى أن المرأة تحب الرجل صاحب الدم الخفيف، مضيفا: «أنا عايز واحدة حمشة تلمني».

وتابع: «أنا بحب المرأة المتحررة، وأحب المرأة العاملة أكثر من ربة المنزل، كما أن الطيبة والحنان من الصفات التي تجذبني في السيدات».

ولفت الفيشاوي إلى أن فتاة أحلامه هي ميغ رايان، موضحا: «أنا متقلب المزاج، ولكن زمان كان المزاج متقلب أكثر من الآن، أنا كنت في الأول مصيبة لكن أصبحت أكثر استقرارا».

وعن الاعتداء على النساء، قال: «لا يمكن، ده أنا إيدي تتقطع قبل ما أمد إيدي على ست، لأن ده شيء بشع بكل الأشكال».