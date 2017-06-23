تحدثت النجمة ياسمين عبدالعزيز عن اختيارها لمسلسل «هربانة منها» لتقديمه في رمضان، وقالت في احد اللقاءات الصحافية معها: كنت أريد تقديم عمل مختلف، لذلك استقررت على تقديم 30 شخصية مختلفة وكل واحدة بعيدة عن الأخرى، رغم أن الأمر مرهق، فتجسيد شخصية كل يوم أو اثنين أو حتى ثلاثة هو أمر صعب للغاية فكنت في بعض الأحيان أشعر بالنسيان.

وتابعـــت ياسمين: شخصية الفتاة الشعبية الأقرب الي، لأنني أميل إلى تقديمها، وكذلك شخصية الفلاحة، فكنت حريصة كثيرا على أن أقدمها بشكل جيد، فهي المرة الأولى التي أجسد فيهــا فلاحة وأول مرة أتحدث اللهجة الفلاحية.

وحــــول المنافســــة الرمضانيــــــة، قالــت عبدالعزيز: أنا الرقم واحد، ويعرف ذلك من أجر النجم أو النجمة، وأنا أجري مرتفع، وأعلى أجر في الدراما بالنسبة للنجوم الرجال والسيدات، فالنجم إن لم يكن مطلوبا، فلن يتمكن من تسويق مسلسله أو يجد المنتج الذي يتحمس له، كما أن أهم وقت عرض لأي مسلسل هو الساعة الـ 7 مساء، ومسلسلي يعرض في هذا التوقيت بناء على رغبة القناة نفسها ونسب المشاهدة مطعون فيها حاليا، ومع ذلك أنا حققت مشاهدة على «فيسبوك» حتى الحلقة الـ18، وصلت إلى 35 مليونا، وعلى «يوتيوب» 21 مليونا.

وأردفت: هناك زملاء سبقوني في نسب المشاهدة لكنهم موجودون منذ 10 أعوام، وأنا أول مرة أنافس، وهذا لم يعد دليلا أيضا على نجاح العمل، لأنني عندما قدمت مسلسل «امرأة من زمن الحب»، وكنت في الـ 15 أو الـ 16 عاما على الأكثر، والمسلسل نجح نجاحا ساحقا، ولم يكن هناك نسب للمشاهدة ولا «يوتيوب»، ما أريد أن أقوله أن المسلسل الناجح هو ما يتحدث كل الناس عنه، وهذا الحمد لله يحدث معي.

وعلــــى العكـــــس، فالشخصية الدرامية التي قدمتها في الحلقة السادسة كانت صعبة للغاية وبكيت كثيرا أثناء تقديمها.