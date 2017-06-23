قال المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، إنه يعاني من تقليد لاعب كرة القدم «ميسي» له. وأوضح شعبان، خلال لقاء إذاعي معه، أن «ميسي» يقوم بتقليده دائما في أسلوب ملابسه، ما يسبب له ضيقا.

وقال: أي شخص من مستخدمي الإنترنت يستطيع أن يري ملابس «ميسي» التي يقلدني فيها دائما خاصة الأحذية، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يدفعه إلى مقاضاته بتحرير محضر بتلك الواقعة ضد «ميسي»، ملمحا الى أن على الأخير استئذانه أولا قبل تقليده.

وحول اقتراح بغنائه لميسي ليعاتبه قال شعبان انه لا يحبذ كثرة تناول الموضوع حتى لا يستغل «ميسي» اسمه لينال بعضا من شهرته.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها شعبان عبدالرحيم أحد النجوم العالميين بتقليده، فقد سبق ان صرح بأن نجم البوب الراحل مايكل جاكسون يحاكي أسلوب شعبان في الأناقة.