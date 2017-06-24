كشفت تقارير إعلامية أن محكمة مصرية أصدرت ضد مصممة الأزياء المغربية والفنانة السابقة بسمة بوسيل، زوجة النجم المصري تامر حسني، حكما قضائيا بإلزامها بسداد مبلغ مليون درهم مغربي، أي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.

وذكر موقع «إرم نيوز» أن الحكم القضائي صدر 30 مايو الماضي يقضي بإلزام بسمة بسداد المبلغ لصالح مالك شركة «العنود الطيب» للإنتاج الفني، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة.

وقال أحمد الجندي محامي «العنود الطيب» إن أساس الخلاف يرجع إلى تعاقد بوسيل على العمل مع الشركة، ولكنها لم تلتزم بالبنود التي جرى الاتفاق عليها بالعقد، ما أصاب مالك الشركة بالضرر ودفعه للجوء إلى القضاء.