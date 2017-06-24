أكدت الفنانة المصرية زينة أنها لم تتوقع كل هذا النجاح بعد تقديم شخصية «ليلى» في مسلسل «لأعلى سعر»، وقالت إنها رفضت في البداية تقديم الشخصية خاصة أنها توقعت أن يكرهها الجمهور، ولكنها وافقت بعد تصميم المخرج محمد جمال العدل على مشاركتها، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل.



وكشفت زينة، في تصريحات لها، أنها قابلت شخصية «ليلى» في الواقع، وحذرت جمهورها وخاصة الفتيات من الثقة في أي شخص مهما كانت قرابته، ونصحتهم بالحذر الدائم، مشيرة إلى أن شخصية «ليلى» تحمل المزيد من المفاجآت في الحلقات المقبلة.



يذكر أن زينة تشارك في بطولة «لأعلى سعر» بجانب كل من: نيللي كريم، أحمد فهمي، سارة سلامة، نبيل الحلفاوي وغيرهم.