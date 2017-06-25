حالة من الغضب سيطرت على النجم الشاب محمد إمام بسبب الانتقادات التي تعرض لها مسلسله «لمعي القط».

ودفع هذا الغضب بابن «الزعيم» إلى الهجوم على من وصفهم بالنقاد الفشلة، حيث كتب من خلال حسابه على «فيسبوك»: «واضح أن نجاحي حارق دم بعض النقاد الفشلة الذين طوال عمرهم كانوا يهاجمون والدي لأجل الشهرة «طب خليكم متغاظين كده»، المسلسل مكسر الدنيا الحمد لله وفقا للقنوات نفسها والمقاهي وكل تقارير نسب المشاهدة وكمية الإعلانات التي لم تحدث من قبل، وهذا ما جعلني أمضي بأعلى أجر ممكن يوصل له فنان عربي لمسلسل 2018 الحمد لله».



وأضاف محمد: «نصيحة مني لهؤلاء النقاد الفشلة، كلامكم ليس له أي تأثير فقوموا اعملوا أي حاجة في حياتكم نفتكركم بيها لأن الناس أصلا لا يعرفون من أنتم».