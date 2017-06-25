قالت الفنانة سهير رمزي إنها لو عاد بها الزمن مرة أخرى لما وافقت على تمثيل بعض المشاهد الجريئة التي ظهرت خلالها بـ «المايوه».



وأضافت الفنانة، خلال حوارها ببرنامج «العاشرة مساء» على فضائية «دريم»، أنها لا تحرم الفن مطلقا لكن قرار اعتزالها كان حبا لله وطمعا في رضاه.



وتابعت: «عملت أدوار فجة لكن عمري ما شربت سيجارة أو كوباية بيرة.. أنا ما بحبش كده.. كنت أخلص الشغل على بيتي وأسرتي وأمي.. مثلت مشاهد جريئة جدا ولما بشوفها حاليا بتضايق جدا». وتابعت رمزي: «بحب التمثيل والبيت وما ليش في حياة الصخب والسهرات والمهرجانات.. فيلم المذنبون أنا ما بحبوش مع إنها رواية لنجيب محفوظ.. أنا بزعل من سهير وبقول أنا مش بتاعت المشاهد دي.. الفيلم في حد ذاته قيم.. كان فيه مشاهد وقتها ممكن أرفضها لكن الشهرة.. لو عاد بي الزمن للخلف فلن أقوم بتمثيل هذه المشاهد».