وقع المخرج المصري بيتر ميمي في أخطاء إخراجية فادحة في مسلسله الجديد "كلبش"، الذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويعرض على العديد من المحطات الفضائية.

ونرصد 5 أخطاء إخراجية وقع فيهم المخرج الشاب على مدار حلقات مسلسله، أولها مشهد تفقد الرائد "سليم الأنصاري" لقوات العمليات الخاصة في الحلقة الأولي، حيث ظهر أحد حاملي الكاميرا في المشهد دون أن ينتبه المخرج لوجود جزء من جسده في الكادر.

وشهدت الحلقة 12 خطأ إخراجياً آخر بظهور المخرج وعمال التصوير والإضاءة في زجاج سيارة "فريدة"، التي تلعب دورها الفنانة ريم مصطفي، وذلك أثناء ذهابها إلى المقابر.

وتتضمن الحلقة 17 مشهداً جمع الأمين "زناتي"، بأمين الشرطة "رفاعي"، حيث يتضح ظهور "المايك" على قميص "زناتي" دون أن يلاحظه المخرج.

وفي مشهد آخر، يتلقى أمين الشرطة "رفاعي" رسالة تهديد علي هاتفه المحمول من مجهول، تنذره بعلمه بتفاصيل مشاركته في قتل الطالب "زياد" داخل قسم الشرطة، حيث تظهر الرسالة بتاريخ 20/5/2017، وبعدها يتلقى الأمين رسالة أخري تحمل رسالة تهديد أيضًا، ولكنها بتاريخ 13/5/2017، أي أنها قبل إرسال الرسالة الأولى بسبعة أيام.

وفي الحلقة 19 يطالع "سليم" خبر استشهاد أمين الشرطة "رفاعي" في إحدى الصحف، فيتبين أن متن الخبر يوضح إشادة السيد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بخطاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ويشارك في بطولة "كلبش" هالة فاخر ومحمد لطفي ونبيل عيسي ومحسن منصور وطارق النهري وأحمد صيام وكوكبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار.