بعد تعرضه للضرب بالحزام على يد المطرب محمد الحلو، تعرض الفنان رامز جلال لإهانة أقسى على يد الممثل أحمد ماهر، الذي بصق على وجهه، بعد اكتشاف حقيقة وقوعه ضحية مقلب "رامز تحت الأرض"، وواصل ماهر انتقامه ولقن جلال "علقة ساخنة" ليجبره على الاعتذار عن هذا المقلب.

أحمد ماهر، مثل بقية النجوم، تعرض لوصلة سخرية لاذعة في بداية الحلقة، خاصة على دوره الشهير "جنكيز خان" ، وبدا غريباً رفضه التام ركوب الجمل رغم شهرته كفارس يجيد ركوب الخيل، ولكن ماهر أوضح أن رياضة الفروسية سببت له بعض الآلام في العضلات.

وأظهر النجم الشهير رباطة جأش واضحة أثناء اندفاع السيارة من أعلى المنحدر الرملي، واحتفظ بها بعد غرقه في الرمال المتحركة، ولكنه ثار فور كشف رامز عن وجهه، فبصق عليه فورا، وقال: طلعني وهوريك هعمل فيك إيه.

وبالفعل بمجرد خروجه من بركة الرمال المتحركة لقن رامز علقة قاسية، وقال:قول أنك آسف ونادم وتوبت ومش هعمل كده تاني، واعتذر علشان أنت السبب في البهدله اللي أنا فيها دي، وهتدخل النار يا رامز علشان ارتاح.