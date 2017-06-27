القاهرة - أحمد الشوني

كشف نجم ستار أكاديمي الفنان محمد قماح عن أنه سيطرح أحدث أغانيه خلال فترة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنها بعنوان " دلوعة"، وهي من كلماته وألحانه وتوزيعه وإنتاجه أيضاً، بينما الهندسة الصوتية للمهندس هاني محروس.

وأضاف قماح في تصريح خاص ل " الأنباء" أن أغنية دلوعة تشهد تجربته الأولى مع التوزيع، موضحا أنه يقدم فيها شكلا جديدا للموسيقى، حيث تحمل مزيجاً مميزا من الموسيقى المصرية والخليجية.

وبينما ذكر قماح أن "دلوعة" سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، ذكر أنه لم الاستقرار حتى الآن على اسم المخرج الذي سيتعاون معه، مرجحاً أن يكون التصوير داخل مصر.

من جهة أخرى، سيستأنف قماح عرض مسرحية "بيت الفن" من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية برئاسة الفنان صلاح لبيب، بعد عيد الفطر، وهي من بطولة الفنانين مروة ناجي ومحمد قماح والكوميديان مجدي فكري وفتحي سعد، إضافة إلى كوكبة من فناني الفرق الفنية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

يذكر أن آخر ألبومات محمد قماح "أحلى من اللي فات" كان خلال العام الماضي وضم 10 أغنيات هي: الليلة هنسهر، أنا مش قدامك، أحلى من اللي فات، ماشية الحياة، أدادي، لسه فاكرة، تحت المطر، كم يوم، وأغنية الحب لقيته.