شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة تضامن كبيرة من الكثير من الفنانات العرب، مع الفنانة أصالة بعد توقيفها بمطار رفيق الحريري ببيروت، بتهمة حيازة مخدر الكوكايين، وأفرج عنها لاحقًا.

وساندت الفنانة منى زكي، أصالة من خلال حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة:«أصالة بنحبك أوي والناس اللي بتحب الأذية ربنا ينتقم منهم.. انتي أكبر بكتير من الحاقدين وجمهورك عارف كويس أوي مين أصالة توصلي بألف سلامة».

وعلقت أنغام من خلال حسابها الرسمي على «تويتر» قائلة:«الكبار دائمًا يمتحنهم الله وأصالة كبيرة.. روحي عندك يا أختي وقلبي بيدعيلك».

فيما شاركت لطيفة في الحملة، وكتبت على تويتر أيضًا:«حبيبتي أصالة، كلنا بنحبك وأنتي أقوى من كل المحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك».

وغرّدت الفنانة الإماراتية أحلام بالقول "يا أصالة انتي رمز وجبل شامخ ما يهزك ريح". أما الفنانة التونسيّة لطيفة فغرّدت "حبيبتي اصالة.. كلنا بنحبك وانتي أقوى وأكبر من كل المِحن، وإن شاء الله تعدي هالمشكلة على خير ومستنينك ترجعي لبيتك وعيلتك وجمهورك".

كما كتبت الفنانة بلقيس عر حسابها الخاص بموقع تويتر "أصالة قامة فنية كبيرة.. اسأل الله ان يفرج عنها كربتها ويزيح همها.. احبها جداً وأحزنني ما سمعت". وبدورها، كتبت الفنانة مشاعل "كلنا أصالة. اصالة هِي الاصالة ونقطة".