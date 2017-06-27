نُشر مؤخرًا صورة تجمع الفنان المصري عمرو دياب، والفنانة أنغام، وأغضبت الصورة جمهورهما وذلك للجرأة الزائدة فيها وهو الشكل الذي لم يعتادوا عليه من النجمين.

الصورة يظهر فيها عمرو دياب بين قدمي أنغام والتي ظهرت وهي تجلس على كرسي وتمسك بكتفي دياب، وأعلنت الصورة عن تعاون مشترك بين النجمين قريبًا، ولكن تم الكشف مؤخرًا أن الصورة تم فبركتها عن طريق تقنية «الفوتوشوب».

وذكرت بعض المصادر عن غضب الفنانة أنغام من هذه الصورة ورفضها التعليق عليها حتى لا تعطي الأمر أكبر من حجمه.

يذكر أن الصورة التي تم تركيبها قريبة الشبه من جلسة لتصوير التي خضع لها الفنان وائل كفوري مع الفنانة هيفاء وهبي قبل فترة للإعلان عن حفل غنائي لهما معًا ولكن مع بعض التعديلات.