ساعات قليلة ويصدر كليب أغنية «عكس اللي شايفينها» للفنانة إليسا والذي صور قبل أسبوعين في بيروت، تحت إشراف المخرجة إنجي عقل جمال.



وفي التفاصيل، بحسب موقع «نواعم»، فإن اجتماعا عقد في منزل إليسا في 23 الجاري لمشاهدة النسخة الأولى النهائية من الكليب الذي بحسب المعلومات يروي قصة الراقصة اللبنانية الراحلة داني بسترس، التي عاشت ظروفا عصيبة جدا بعيد رحيل ولدها الوحيد، واختارت أن تنهي حياتها بطلقة رصاص من مسدس، وهي في الوقت نفسه كانت تستعد لإحياء مناسبة رأس السنة وكانت لوحاتها الإعلانية منتشرة على الطرقات في لبنان وذلك قبل أكثر من 25 عاما.

وتجسد إليسا، التي قامت ببطولة الكليب وغنت بحرقة «عكس اللي شايفينها»، دور الراقصة التي وقفت على أهم المسارح العالمية، وتملك في الوقت نفسه موهبة كتابة الشعر باللغة الفرنسية.

إلى ذلك، تستعد إليسا لإحياء مجموعة من حفلات الصيف، إذ تشارك قريبا الفنان ماجد المهندس في حفل يقام في دبي، كما تشارك بداية أغسطس المقبل في مهرجانات أعياد بيروت ولقاء جمهورها في لبنان.

يذكر أن إليسا كانت قد أصدرت قبل أسبوع أغنية «زكريا» تحية لوالدها المتوفى، وهي من كتابة ولحن الفنان المصري محمد رحيم، وأعادت إليسا بكلمات مؤثرة حنينها إلى والدها الذي تأثرت به على الصعيدين الإنساني والفني.