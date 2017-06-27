اختار النجم عمرو دياب اليونان لتصوير أحدث أفلامه «العالمي» بعد مشاورات مع المخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد حفظي، وأصر الثلاثي على تكتم الأسماء المرشحة للمشاركة في بطولة الفيلم، على أن يتم إعلانها بعد جلسة مشاورات نهائية، ستعقد، حسب موقع «سيدتي نت»، عقب عطلة عيد الفطر.

وافق دياب أخيرا على السيناريو الخاص بالفيلم مع إدخال بعض التعديلات، ووضع اللمسات النهائية بالاتفاق مع المخرج هادي الباجوري، ولم يعرف بعد، هل سيستعين المخرج بزوجته النجمة ياسمين رئيس، أو يستمر ترشيح دياب، للفنانة دينا الشربيني للبطولة، بعد أنباء عن زواجهما؟، ولكن المؤكد أن أحداث الفيلم، سيتم تصوير أغلبها في جزر اليونان، ومن المنتظر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، بحسب الاتفاق المبرم سابقا بين عمرو والمنتج تامر مرسي.

من جانب آخر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة تجمع بين أنغام وعمرو دياب، وهما يجلسان بطريقة جريئة، وزعمت بعض المواقع الإلكترونية أن النجمين يستعدان لتقديم دويتو غنائي معا.

لكن ووفق مجلة «لها» فإن الصورة مفبركة باستخدام برنامج «الفوتوشوب»، والأمر لم يقف عند هذا الحد، بل ان أنغام أصيبت بحالة من الغضب بعد أن شاهدت الصورة وعرفت بحجم انتشارها على موقع «فيسبوك»، لكنها رفضت التعليق عليها حتى لا تعطي الأمر أكبر من حجمه.