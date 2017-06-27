تعاقد النجم المصري محمد رمضان الذي غاب عن السباق الرمضاني لهذا العام، مع شركة «العدل جروب» على مسلسل بعنوان «زين»، لعرضه في رمضان 2018، وهو ما تسبب في مشكلة، بسبب تعاقد رمضان مسبقا مع شركة «o3» والتابعة لقناة «ام بي سي» لمدة ثلاثة أعوام.

وذكرت تقارير صحافية أن شركة «o3» عبرت في بيان لها، عن اندهاشها لأن محمد رمضان تجاهل التزاماته التعاقدية، بعد أن تم التوصل معه إلى اتفاق جديد لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت الشركة أنها تحتفظ لنفسها بكل الحقوق الأدبية والمعنوية والمالية والقانونية تجاه ما تردد، وأنها تثق تماما في القضاء المصري وفي النقابات الفنية لحل هذه الأزمة.