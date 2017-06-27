طرحت الفنانة نوال الزغبي برومو أغنية «بحبو كتير» بمناسبة العيد.



وتعد هذه الأغنية هي الثالثة لنوال في غضون شهر واحد، حيث أطلت في رمضان عبر أغنيتين هما «كاراميل» التي غنتها كشارة لمسلسل «كاراميل» و«الناس العزاز» التي غنتها في مقدمة «لأعلى سعر»، كما أنها تستعد قريبا لإصدار أغنية بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفى.

وأغنية «بحبو كتير» من كلمات ميشال جحا وألحان جوزف جحا وتوزيع باسم رزق.

جدير بالذكر ان نوال الزغبي عايدت محبيها ومتابعيها على «تويتر» بعيد الفطر السعيد، متمنية أن يتقبل الله أعمالهم ويغفر خطاياهم. وغردت: «في هذا العيد.. تقبل الله أعمالكم وغفر خطاياكم وخفف من معاناتكم».