قالت النجمة نيللي كريم إنها لا تعتبر مسلسل «لأعلى سعر» «نكد»، كما وصفه البعض، لكنه مسلسل اجتماعي يناقش العديد من القضايا التي تحدث حول العالم، مشيرة إلى أنها تحمست للفكرة بمجرد قراءتها، وخاصة أنها شكلت عودتها لفن الباليه بعدما تركته فترة، وهذا يحدث في الدراما العربية لأول مرة.

ولفتت كريم، في تصريحات لها، إلى أنها لم تقابل شخصية «ليلى» في حياتها الشخصية لكنها موجودة، مشيرة إلى أن المسلسل لا علاقة له بحياتها الخاصة وأن حياتها أكثر إثارة مليون مرة من حياة جميلة، وقالت إنها شعرت بالخضة بعدما قرأت تفاصيل ارتدائها النقاب في المسلسل، لكنها بعدما جلست مع المؤلف تفهمت أن الأمر ليس له بعد ديني بل نفسي وأنها تجسد شخصية امرأة تعاني نفسيا.

وردت نيللي على حالة الغضب التي انتابت البعض بعدما خلعت النقاب، وأكدت أنها تحترم الحجاب والنقاب ولها أصدقاء منتقبات ونفت أن يكون الأمر فيه إساءة للنقاب، مشددة على حبها للفنانة زينة وإيمانها بموهبتها، نافية وجود أي خلاف معها على التتر، مشيرة إلى أن زينة قدمت دور «ليلى» ببراعة واعتبرته نيللي دور عمرها.