اقتحمت عالية الطفلة الصغرى للفنان محمد عبده لقاءه مع قناة "العربية"؛ حيث كشفت عن موهبتها من خلال الغناء وتهنئة المشاهدين بعيد الفطر.

وحاول فنان العرب ترجمة ما تقوله عالية، مؤكدًا أنها تتمنى للمشاهدين عيدًا سعيدًا، مشيرًا إلى أن جميع أولاده يتمتعون بذائقة فنية، ويستمتعون بالموسيقى والغناء.

ومن المقرر أن يقص الفنان الكبير، الثلاثاء (16 يونيو 2017)، شريط حفلات عيد الفطر وموسم الصيف في المملكة، بإحياء حفلة غنائية في جدة، تتبعها أخرى في أبها.

وعما سيغنيه غدًا في جدة، قال إنه ينوي غناء مجموعة جديدة مثل "رماد المصابيح وخجل". أما عن حفلته المقبلة في أبها، فأكد أن لمسرح المفتاح الذي يحتل مكانة خاصة في قلبه، لا سيما أنه عاصر بناءه وتجهيز الهندسة الصوتية فيه، مشيدًا بمقومات هذا المسرح وسعته التي تتفوق على العديد من المسارح في الشرق الأوسط وأوروبا.