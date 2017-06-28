بعد توقيف الفنانة السورية أصالة في مطار بيروت بتهمة حيازتها مخدّر الكوكايين، وعودتها إلى القاهرة، تضامن معها عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب. لكنّ المغنية والممثلة اللبنانية هيفا وهبي، سخرت من أصالة من دون أن تسميها، في تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي على "تويتر". وكتبت وهبي: "والله لو كنت بعرف ان تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية المسلسل #الحربايه وعملنالو نهاية كوميدية".

ويبدو أن هيفا وهبي وجدت في الحادث الذي وقع مع أصالة مناسبة للانتقام من تصريح قديم خلال استضافة نصري لكل من طوني خليفة وشيرين عبد الوهاب في برنامجها "صولا"، سخرت وقتها الفنانة السورية من وهبي واتهمتها بالنشاز.