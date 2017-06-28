تخلى المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم عن الساعة الذهبية والألوان المزركشة في ملابسه، وظهر لجمهوره لأول مرة من دون ملابس فاقعة اللون أو غريبة الشكل.

وكشف المصور محمد المصري صاحب فكرة أحدث جلسات تصوير لشعبان، سر هذه الإطلالة الغريبة، وقال، حسب موقع «ام بي سي. نت»: اختلف مظهر شعبان في جلسة التصوير الحديثة، فقد ارتدى ملابس رجالية بألوان هادئة، وتصميمات كلاسيكية، وصفف شعره، وتخلى عن مظهره الذي اشتهر به، بملابس ملونة فاقعة اللون، واكسسوارات ذهبية.

ويرى المصور أنه هذه الخطوة أكسبت شعبان جمهورا جديدا، وقال إنه ينوي الاستمرار في هذا المظهر في المرحلة المقبلة.

وتابع المصري: خسر عبدالرحيم وزنا من أجل هذه الجلسة، وأحب المظهر الذي ظهر به، وتمت الاستعانة بمصفف شعر وخبير أزياء لكي يظهر بهذه الصورة.

وانتشـــرت الصـــور بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تغير فيها شكل «شعبولا» كثيرا، واستغرب جمهوره من إطلالته الجديدة.

إلى ذلك، يستعد المطرب الشعبي لطرح أغنية جديدة، تخلى فيها عن لزمته الصوتية الشهيرة «وإييييييه»، وهذه الجلسة كانت بداية الترويج لأحدث أغانيه.

جدير بالذكر ان شعبان عبدالرحيم اشتهر بمظهره المختلف منذ بداية ظهوره، حتى إنه لا يتخلى عن اكسسواراته الذهبية في صالة الألعاب الرياضية.