وصفت الفنانة سمية الخشاب مسلسلها «الحلال» الذي عرض في ماراثون رمضان الدرامي هذا العام، بأنه يحمل شيئا ربانيا وأنها اعتبرته «بشرة خير» لنجاحه، وقالت: لا أهتم بمساحة دوري في العمل وأن يكون من بداية السيناريو لنهايته، وأهم ما جذبني إلى «الحلال» هو شخصية «دهبية» كودية الزار لأنها لم تقدم على شاشة التلفزيون من قبل.

وأضافت سمية، في تصريحات صحافية لها: الدراما الشعبية هي أسرع الألوان الدرامية في الوصول إلى قلوب الجماهير، لأن النسبة الأكبر من الشعب المصري تنتمي للطبقة الشعبية، لافتة، في سياق آخر، الى ان التمثيل والغناء بينهما غيرة شديدة، وقالت إن انشغالها بالتمثيل جاء على حساب الغناء، ولكنها قررت التركيز في الغناء، خاصة بعد نجاح الدويتو الذي قدمته مع الفنان أحمد سعد، وأردفت: لدي مجموعة أغان تكفي لألبوم، لكني ضد فكرة الألبوم، وأتعاون خلاله مع عدد من الملحنين من بينهم رامي صبري ومحمود الخيامي وأحمد سعد، وسوف أختار أغنية باللهجة المصرية أطرحها الفترة المقبلة، كما اعمل على مشروع ألبوم خليجي وسجلت منه عددا من الأغاني، لكنه تعطل بعض الوقت، وطرحت منه سينغل، وسأبدأ في تنفيذه كاملا وطرحه بالأسواق قريبا.

وعن سبب غيابها عن الدراما منذ عامين تقريبا، ردت: لأنني دائما أركز على أن أكون عند حسن ظن الجمهور، وأنتمي لمدرسة الفكرة والاختيار الجيد، ولا أعمل لمجرد التواجد والحصول على أجر، بغض النظر عن فكرة الابتعاد والعودة مرة أخرى للساحة، هذا الأمر لا يشغلني، وما يهمني أن تكون عودتي من خلال سيناريو محترم يقدمني بشكل مميز، غبت عامين تقريبا منذ أن قدمت بطولة مسلسل «يا أنا يا أنت» في 2015، وعرض على الكثير من الأعمال لكني رفضتها، وأعتقد أن منهجية التواجد المستمر على الشاشة التي يقع فيها كثير من الزملاء لا تؤتي بنتيجة، والحمد لله أنا محظوظة في حياتي العملية وفي المسلسلات والأفلام التي أقوم ببطولتها، كنتيجة لترجمة وتوفيق من عند الله، لأن كل اختيار كان يقدمني خطوات عديدة للأمام، أبحث دائما عن الكيف والمحتوى بغض النظر عن الكم.