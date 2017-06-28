في الوقت الذي استطاعت فيه حلقة الفنان أحمد فهمي مع الفنان رامز جلال في حلقة من برنامج «رامز تحت الأرض» أن تحقق نسبة مشاهدة كبيرة، فإن تعليقات رامز على فريق «واما» بأعضائه الموزع الموسيقي نادر حمدي والفنان محمد نور والفنان أحمد شامي، جعلت حمدي يشعر باستياء كبير، حيث علق على صفحته على «فيسبوك»: «انت مش مسموح لك تتريق على ناس مش ضيوف عندك، خصوصا لو مش أصحابك تحت أي ظرف من الظروف، عندك مشاكل نفسية ممكن تحكيها لأصحابك لو لسه باقي عندك أصحاب».

وذكرت تقارير صحافية أن نادر حمدي قرر مقاضاة رامز جلال الفترة المقبلة، حيث أزعجته تعليقات رامز على أعضاء «واما»، وقد طالب رامز بالاعتذار ولكن رامز لم يعلق على الأمر وهو ما جعله يصر على أن يلجأ للقضاء بعد إجازات العيد.

وقالت معلومات إن أحمد فهمي الذي صور الحلقة استطاع إقناع حمدي بالتراجع عن قرار اللجوء إلى القضاء، وأوضح له أن رامز اعتاد هذا الأمر على سبيل المزاح، وغير مقصود به الإهانة لأي من فريق «واما»، وبالفعل قرر التراجع عن فكرة اللجوء للقضاء لكنه لايزال يصر على اعتذار رامز جلال عبر صفحته الرسمية.