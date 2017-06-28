تحدث الفنان سامو زين عن شركة الإنتاج الخاصة به، وتقديم النجوم الجدد، وقال في تصريحات له: «النجوم الجدد حاليا لهم اسمهم، منهم محمد رشاد وشيرين يحيى ومحمد شحاتة».

وأضاف: «أنا مش منتج، أنا بقدم اللي بيحتاجه الفنان، وانتظروا مفاجأة كبيرة لمحمد رشاد وشيرين يحيى».

وفي سياق آخر، قال زين عن رأيه في مكانة المرأة ووجهة نظره في دورها الاجتماعي: المرأة هي كل شيء في المجتمع، ولولا وجودها ما وجد الرجل، مشيرا إلى دورها كأم وزوجة وأخت وشريكة، فضلا عن دورها العملي في الإنتاج.

وأكد انه يتمنى العودة بالزمن ليعيش عصر «شهريار» قائلا: «كلنا نتمنى نرجع بالزمن ونعيش في وقت شهريار».