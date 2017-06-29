احتفلت الإعلامية السعودية لجين عمران بعيد الفطر، وسط أجواءٍ عائلية بامتيازها، بحضور كلّ من شقيقتها الفنانة اسيل عمران، وشقيقها باسل وزوجته وولديه، ووالدتها.

إلا أنّ زوج لجين وأولادها لم يظهروا في مقاطع الفيديو، التي نشرتها عبر تطبيق "سناب شات"، لكنّها وثّقت تصرّفات ابن شقيقها وبراءته الملحوظة.

وظهرت لجين في مقطعٍ آخر وهي ترقص وتصفّق خلال تلبيتها إحدى العزومات، إضافةً الى تواجدها في مشهدٍ آخر الى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

أمّا أسيل فنشرت مقاطع فيديو لها وهي تتسوّق مع زوجة أخيها، وقالت: "أنا وزوجة أخي نتسوّق، لكنّني تنّحت والتسطيل مليون، والتسطيل مبيّن من شعري".

كما أمضت أسيل وقتها مع صديقتها وقطّة ضائعة، في انتظار وصول صاحبة الهرّة، لتسليمها إيّاها.