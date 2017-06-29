شارك الفنان المصري رامز جلال، جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع «يوتيوب»، بمقطع جديد له مع النجم البوليوودي شاروخان وذلك بعد انتهاء عرض حلقته في برنامج «رامز تحت الأرض».

رامز جلال، قام في الفيديو بتقليد مشهد للنجم الكبير أميتاب باتشان، من أحد أفلامه القديمة، ورغم إتقان رامز جلال للدور إلا أن شاروخان نصحه بعدم تقديم هذا المشهد أمام فتاة لأنه مشهد مثير للشفقة، وأن أميتاب باتشان لن يأتي لمصر بعد هذا.

يذكر أن حلقة شاروخان كانت الأعلى مشاهدة في حلقات برنامج رامز وتصدرت عناوين الصحف الهندية والعالمية وكشف مدير أعمال شاروخان أنه كان على علم بالمقلب وأنه تقاضى 400 ألف دولار عن الحلقة.