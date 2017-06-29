لم أخلط يوماً الغناء بالتمثيل.. و«الشمس شارقة والناس شايفة»

انشغالي بتصوير المسلسل جعلني لا ألاحظ جيداًمن بارك لي بالنجاح ومن لم يبارك





بيروت - بولين فاضل

تبدو النجمة هيفاء وهبي هذه الفترة في أحلى أحوالها، وكيف لا تكون وهي تستمتع بنجاح مسلسلها الذي عرض في رمضان «الحرباية» الذي احتاج منها الى تعب ما بعده تعب.

هيفاء التي سرقها المسلسل أشهرا عن بلدها وأهلها وأصدقائها تشعر اليوم بأن الجمهور أنصفها كثيرا وسوق بنفسه للعمل وقال الكلمة الفصل في شأن نجاحه.

هيفاء وفي إطلالة لها عبر برنامج «بصراحة» الإذاعي أبدت سعادتها لكون المسلسل من أكثر الأعمال التي تابعها الجمهور في لبنان رغم ان أي محطة لبنانية لم تعرضه وهو الأمر الذي استوقفها وعنى لها الكثير. وأكدت أن ما بلغها من أصداء وتعليقات حول المسلسل في كل أنحاء الوطن العربي جعلني أتأثر كثيرا إلى حد البكاء.

وأشارت إلى أنها اعتذرت من الصحافيين عن اعطاء مواعيد تجنبا للانتظار، وقالت: كنت غير عالمة سلفا بمواعيد التصوير وأماكنها، في نهاية المطاف استثنينا بعض الصحافيين وحددنا مواعيد نظرا إلى إصرارهم البالغ لأفاجأ لاحقا بتلقيهم الأوامر من الجهات الصحافية العليا بعدم الحضور وعدم الحديث عن المسلسل لا بالخير ولا بالسوء، رغم ذلك كتب بعض الصحافيين المصريين عن العمل بضمير وقيموه بحيادية.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المحاربة تعود لكونها فنانة لبنانية أو لأن زوجها السابق أحمد أبو هشيمة له نفوذه الواسع وكان له تأثيره على الإعلام المصري؟، قالت: لن أجيب لأنه لا جواب لدي، فقط أقول إن النجاح لا يمكن الغاؤه لأن صوته عال، مؤكدة ان معيار النجاح هو الناس لكن ما يحزنها ويضايقها هو ان يقدم عمل غير وارد على خريطة الأعمال الناجحة وينبري النقاد يمجدون به فقط لأنهم اتفقوا مع القيمين عليه على إعطائه دفعا وتصنيفه بين الأعمال الناجحة.

ورأت ان منتج «الحرباية» لا يلام لانه لم يفعل ما فعله منتجو الأعمال الفاشلة لأن المسلسل الناجح يفرض نفسه من تلقاء ذاته، لافتة إلى أنه إذا كان في ود الناقد ان يعترف بهذا النجاح فهو مشكور لكن المهم الا يعتم على عمل ناجح لأن «الشمس شارقة والناس شايفة».

وعما إذا كان أحد من الوسط الفني قد بارك لها بنجاح «الحرباية»، أشارت إلى أن انشغالها بالتصوير جعلها لا تلاحظ جيدا من بارك لها ومن لم يبارك، لكنها علمت عبر «تويتر» أن نجوما كثرا هنأوها على العمل وهي ممتنة لهم.

وعن الدافع إلى قبولها مسلسل «الحرباية» بعد شخصية «مريم» التي جسدتها أخيرا، كشفت هيفاء عن رفضها السريع في البداية للمسلسل، حيث كان جوابها أنه مادام اسمه كذلك فهي لن تقرأه، وقالت ان الغريب في الأمر ان المسلسل أعجبها لاحقا للسبب عينه الذي رفضته وكان كلما تتقدم في قراءة مختصر العمل يعجبها أكثر فانتهت إلى القول للمنتج بأن هذا هو العمل الذي في ودها ان تقدمه في رمضان، وعلى الفور اجتمعت بالمخرجة التي حذرتها من ان القصة صعبة للغاية وتنفيذها صعب لأنه يستحيل التصوير إلا في المواقع الحقيقية، وكان جواب هيفاء: «أنا جاهزة وتفرغي سيكون تاما». وأوضحت أن شخصية «عسلية» التي جسدتها في العمل ليست شريرة وكلمة «حرباية» لا تعني الشر بقدر ما تعني التلون والتأقلم مع الظروف وتجنب الأخطار الداهمة.

وردا على سؤال عما إذا كانت هيفاء المغنية قد أهملت لصالح هيفاء الممثلة، أكدت انها لم تختف ولم تنزو بل هي حاضرة وإنما في إطار آخر.

وتابعت تقول: هيفاء المغنية مختلفة جدا عن هيفاء الممثلة وأنا لم أخلط يوما الغناء بالتمثيل، بالنسبة لي التمثيل يتيح لي تقديم متعة من نوع آخر لكنه فن في النهاية.