لم يسترح النجم أحمد السقا من عناء الترويج لفيلمه الجديد «هروب اضطراري» بعد تأكيد صدارته لقائمة أعلى ايرادات أفلام العيد حتى عاد للحرب مجددا، وهذه المرة بات عليه مطاردة «أشباح الانترنت» للتأكد من عدم سرقة نسخة مصورة من الفيلم وطرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن نسخة رديئة تم تسريبها ليلة أول ايام العيد عبر «فيسبوك».

ويتعاون السقا مع الشركة المنتجة لملاحقة كل الروابط المنشورة للفيلم، خاصة بعد تفعيل إدارة موقع «فيسبوك» بنود حماية الملكية الفكرية، كما يتم الإبلاغ عن أي قناة تعرض الفيلم عبر «يوتيوب» مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وبدأت استعدادات مكثفة لملاحقة نسخة عالية الجودة من الفيلم حصل عليها «قراصنة الأفلام» من إحدى دور العرض السينمائية وتم طرحها ثلاث مرات عبر «يوتيوب» وحذفت بعد تقديم بلاغ من الشركة المنتجة.

يشار إلى أن فيلم «هروب اضطراري» حقق أعلى عائد يومي في تاريخ السينما المصرية وتجاوزت إيراداته حاجز الخمسة ملايين، وتسريب نسخة عالية الجودة عبر مواقع الانترنت يهدد باستمراره على القمة، مثلما حدث في مواسم سابقة مع عدة أفلام انهارت إيراداتها بمجرد تسريبها وتم رفعها من دور العرض وآخرها الفيلم الشهير «حسن وبقلظ».