عبر الفنان محمد رياض عن رضاه التام بالنجاح الذي حققه مسلسل «كفر دلهاب» الذى خاض به السباق الرمضاني لهذا العام، بعد تلقيه ردود أفعال إيجابية من الوسط الفني والجمهور، لافتا إلى أنه بذل مع فريق العمل بالكامل جهدا غير عادي أثناء فترة التحضير للمسلسل.

وقال رياض: لم أتردد في الموافقة على تجسيد شخصية بهاء الدين في «كفر دلهاب»، التي تتسم بالشر، وتحمست للمسلسل لأنني وجدته تجربة تستحق المغامرة بما يحمله من أحداث مرعبة، إلى جانب أن إخراج العمل به تكنيك مختلف تماما.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد رياض، يوسف الشريف وهادي الجيار وروجينا وإيمان الطوخي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، إنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد نادر جلال، ويسلط العمل الضوء على أحد العصور القديمة ويمتزج بطابع الدراما التشويقية التي تجمع بين الرعب والخيال.

وعن رأيه في مستوى الدراما حاليا، قال: شهدت الدراما نقلة نوعية من حيث التكنيك والتصوير والإنتاج الذي يتميز بالوعي والقوة بعد تصوير العديد من المسلسلات بأسلوب السينما، وخاصة أنها هي القوة الناعمة في حياة المصريين والوطن العربي، وحققت تفوقا في الكم والكيف، إلا أن موضوعات الدراما لا تزال تحتاج الى اهتمام أكبر في المضمون وزيادة عدد الكتاب والمؤلفين على الساحة.

وعبر محمد رياض عن أمله في المشاركة في أعمال درامية رومانسية خلال الفترة المقبلة بعد أن جسد على مدى الفترات الماضية شخصيات تاريخية عديدة، لافتا إلى أنه سيتجنب المشاركة في أعمال العنف نظرا لأنها أصبحت مبتذلة.

وحول رأيه في حال السينما حاليا، يرى رياض أنها تحتاج إلى إضافة موضوعات مهمة تناقش قضايا المجتمع المصري الحقيقية وألا تكون سطحية، كما أن السينما إنتاجها قليل للغاية وتمر بأزمة بسبب عدم وجود شركات إنتاج كبيرة، فضلا عن احتكار عمليات التوزيع الداخلي والخارجي، وخروج المنتج الفرد من الساحة الفنية، ما أثر بالسلب على صعود نجوم كبار، مشيرا إلى أنه ضيف قليل الحضور على السينما بعكس الدراما التي يرتبط بها أكثر، وإذا جسد أدوارا سينمائية جديدة فأولويته ستكون في تقديم موضوعات تهم الجمهور. اما عن مشاركاته في المسرح، فأشار إلى أنه يحضر لمسرحية «حفلة تنكرية»، وتقرر عرضها أغسطس المقبل، عن الكاتب الإيطالي ألبرتو جرافي، إخراج هشام جمعة ويشارك في بطولتها لقاء سويدان ومحمد محمود وآخرون، وينشغل حاليا ببروفات مكثفة لها.