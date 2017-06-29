أعلن الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي انه سيقدم النسخة العربية للفيلم الهندي «توب ليت» الذي قام بطولته الممثل الهندي سلمان خان. ونشر الدوزي الخبر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: «سنعيش صيفا ولا أروع..!! كونوا مستعدين لاستقبال حدثي الموسم بامتياز.. مينا على الأبواب ومفاجأة أخرى تجمعني مع نجم بوليود سلمان خان في النسخة العربية للأغنية الرسمية لفيلمه الجديد توب ليت».

وكان سلمان خان قد حل بالمغرب خلال الأيام الماضية برفقة كاترينا كيف٬ وذلك من أجل تصوير باقي مشاهد الفيلم السينمائي الذي يشرف على إخراجه علي عباس ظفار٬ والمتوقع إطلاقه في الصالات ابتداء من 22 سبتمبر المقبل.