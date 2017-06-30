يستعد المخرج محمد حمدي لاستئناف تصوير مسلسل «السر» خلال أسبوعين على أقصى تقدير، وذلك بعدما حصل فريق العمل على اجازة خلال شهر رمضان.

وقال حمدي إنه سيستأنف التصوير على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمشاركة أبطال العمل، لافتا إلى أن جميع الأبطال تفرغوا تماما لتصوير«السر».

وتدور أحداث «السر» في إطار من الأكشن والمطاردات حول مجموعة شخصيات مهمة تتورط في جريمة قتل، ويعد من مسلسلات الأجزاء الطويلة وهو مكون من 60 حلقة.

المسلسل بطولة حسين فهمي ومايا نصري وأحمد حلاوة ونضال الشافعي وأشرف عبدالغفور وعهدي صادق ومحمد سليمان، ويضم أيضا كوكبة من الوجوه الشابة منها ألفت عمر ومنة جلال وأحمد كرارة.