بعد أن أعلنت الفنانة دوللي شاهين وزوجها المخرج باخوس علوان انفصالهما منذ عدة اشهر بعد زواج دام قرابة 8 سنوات أنجبا خلالها ابنتهما الوحيدة نور وأكدت دوللي حينها انهما قد اتفقا على الطلاق وانهما قد بدآ في الإجراءات بالفعل، وعلى الرغم من كل ذلك فإن المشكلات قد تفاقمت بينهما في الفترة الأخيرة ووصلت إلى اختلافهما على حضانة نور.

وبشكل مفاجئ خرجت دوللي شاهين عن صمتها وكتبت عبر حسابها على «فيسبوك» تتحدث بشكل عام عن الأزمات النفسية التي يمكن أن يواجهها الأطفال بسبب المشاكل التي تحدث بين والديهما عند الانفصال، حيث كتبت: «لما الأهل بينفصلوا كل واحد بيحاول يجيب الطفل ناحيته، الأب بيحاول يكره الطفل بأمه والأم نفس الموضوع، الأب بيحاول يبعد الطفل عن أمه والأم برضه نفس الموضوع، الأب بيفتكر انه بالشكل ده حيأذي الأم والأم بتعتبر أن الأب أصلا ما بيحسش إنما الحقيقة ان الطفل هو الوحيد اللي حيتأذى في الموضوع ده وحيبقى مليان عقد وحياته ونفسيته حيدمروا، انت حتعرف تجيب غيره وهي قادرة انها تخلف غيره بس الطفل ايه.. فكروا بعيالكم اللي مالهمش ذنب ولا في قرار زواجكم ولا قرار انفصالكم غير ان انتم جيبتوهم للحياة.. للطفل حقوق عليكم ما تنسوش.. ما تفكروش بأنانية».

فيما لم يستطع باخوس علوان الصمت على مهاجمة شاهين له، خاصة أنها اختارت ان تظهر للتحدث بمشكلاتهما إلى العلن، فعلق على ما نشرته وقال إنها قامت بأخذ ابنتهما وسفرتها من دون علمه، مؤكدا انها لاتزال زوجته قائلا: للي. سامعك يصدق.. للي خدت البنت خلسة وسرقتها وسفرتها من دون علم أبوها.. أنا لسه ساكت بس يرحم زمن السكوت.. العين بالمدفع. والسن بمليون سن.. سكت. بقالي 8 سنين.. على فكرة للي ما يعرفنيش الست هانم دوللي لسه على ذمتي وبتتصرف كأنها مطلقة. وحذف تعليق باخوس في وقت لاحق وهو لم يعد موجودا على حساب دوللي، من دون ان يعرف من الذي قام بحذفه. وذكرت تقارير صحافية أن مصادر مقربة من شاهين وعلوان قالت إن الثنائي قد تفاقمت الخلافات بينهما منذ ما يقارب 3 اشهر، وعلى الرغم من انه لم يتم الطلاق بشكل رسمي إلا انهما قد بدءا في الإجراءات ثم تباطأ علوان بعد ذلك، ورفض الطلاق مما دفع دوللي لمنعه من رؤية ابنته.