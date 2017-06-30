القاهرة - محمد صلاح

اكد الفنان سامو زين انه يستعد لتقديم برنامج تلفزيوني ضخم يناقش القضايا العاطفية للشباب والفتيات في العالم العربي، ويقدم لهم الحلول من خلال خبرته في الأحوال العاطفية، حيث يعتبره المقربون منه انه خبير علاقات عاطفية - كما يؤكد - وقال: دائما أعيش قصص حب كثيرة وأخرج من كل علاقة بدرس مفيد ودائما أبحث عن الحبيبة ولا أتقبل من تبحث عني.

المعروف أن سامو متزوج من الإعلامية دينا صالح. وعن تجربته في التمثيل قال: ندمت ندما شديدا لمشاركتي في بطولة فيلم «90 دقيقة» مع غادة عبدالرازق لأنه لم يقدمني بشكل مناسب بل سحب من رصيدي وجعلني أبتعد تماما عن التمثيل لمدة 9 سنوات كاملة رفضت خلالها العديد من الأفلام والمسلسلات حتى عدت ممثلا بمسلسل «طعم الحياة» الذي أشاد به الكثيرون انتقده البعض وهو أمر طبيعي، لكنني سعيد بالتجربة، حيث جسدت العديد من الشخصيات المختلفة ما جعلني أستعرض قدراتي كممثل.

وعبر صفحات «الأنباء» طالب سامو ابنته بالصفح عنه ومصالحته، قائلا: أخطأت في حق ابنتي نغم (17 عاما) وقصرت جدا معها حين انشغلت عنها بسبب دخولي قصة حب جعلتني أنسى نفسي وعملي وابنتي لذلك غضبت مني بشدة لدرجة أنها قاطعتني ورفضت محاولاتي لمصالحتها وهي تعيش مع والدتها، وأعترف بأن لدي شعورا كبيرا بالحنين لرؤيتها والبقاء بجوارها.

وأنهى سامو زين تصريحه بأنه يعتبر نفسه كويتيا قلبا وقالبا، حيث ولد في الكويت وعاش فيها مع أسرته فترة طويلة وله ذكريات كثيرة بهذا البلد الذي يعشقه ويسعى دائما للتواجد بين أهله.