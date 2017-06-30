لم تكتف الفنانة الأردينة صبا مبارك بدورها كممثلة بل قررت أن تشارك في إنتاج عملها السينمائي الجديد ليكون فيلم «مسافر: حلب إسطنبول» أول عمل فني سينمائي تتولى إنتاجه بعد أن قررت توجيه اهتمامها الى السينما خلال الفترة المقبلة بعد انشغالها بالدراما التلفزيونية في السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد قالت صبا، في تصريحات صحافية لها، انها في بداية الأمر عرض عليها سيناريو فيلم «مسافر: حلب - إسطنبول» للمشاركة في بطولته، لكنها منذ قراءتها السيناريو تحمست للعمل بدرجة كبيرة وشعرت تجاهه بخصوصية شديدة حمستها لإنتاج العمل، مشيرة إلى أنها تعتبره من أهم التجارب الفنية والإنسانية لها وأقرب الأعمال إلى قلبها منذ دخولها الوسط الفني، خاصة انه ينقل بالفعل وجهة نظرها كفنانة في القضايا العربية الراهنة وخاصة مشكلة اللاجئين السوريين في العالم العربي، وهي أهم مشكلة عربية حاليا من وجهة نظرها.

وتجسد صبا مبارك دور «مريم السورية» التي تركت بلادها متجهة إلى تركيا بعد أن فقدت أسرتها في الحرب بسورية، وتحاول أن تهرب إلى إحدى الدول الأوروبية خوفا من أن تلاقي مصير أهلها.

وتنشغل مبارك حاليا بالتحضير لفيلم سينمائي آخر بعنوان «ان شاء الله ولد»، وهو فيلم أردني للمخرج أمجد الرشيد.

وعن دورها في الفيلم قالت إنها تجسد شخصية أرملة تدعى «نوال» توفي زوجها في بداية الأحداث ويضغط عليها صهرها لتبيع منزلها، لكنها تحاول الهروب منه باحثة عن رجل يحميها هي وابنتها من طمعه، نافية تحضيرها لعمل تلفزيوني درامي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اكتفت بتصوير الجزءين الثاني والثالث من «حكايات بنات» خلال الفترة الماضية، اللذين تنتظر عرضهما عقب انتهاء الموسم الرمضاني.