بدأ الفنان طارق لطفي التحضير لموسم دراما رمضان 2018 مبكرا لتعويض غيابه عن الموسم الأخير، الذي كان من المفترض أن يشارك فيه بمسلسل «بين عالمين».

وتعاقد طارق لطفي على بطولة مسلسل للموسم المقبل، من دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية حول قصة المسلسل أو فريق العمل.

المثير في الأمر أن التعاقد جاء رغم خروج مسلسل «بين عالمين» من سباق دراما رمضان الأخير، وذلك جراء الخلاف على توقيت عرضه عبر قناة «cbc» الفضائية.

وقررت القناة عرض العمل مطلع أكتوبر المقبل، ومن المقرر استئناف تصوير المشاهد المتبقية يوليو المقبل، وتستغرق نحو 20 يوما فقط.

ويعمل المخرج أحمد مدحت حاليا على مونتاج ومكساج الحلقات الأولى من «بين عالمين» لتكون جاهزة للعرض في موعدها.

والمسلسل بطولة لقاء الخميسي، هشام سليم، فيدرا، زكى فطين عبد الوهاب، أمير صلاح الدين، حازم سمير، وفاء قمر، ودينا وشاحى، ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.