احتفل النجم محمد رمضان مع جمهوره بفيلمه السينمائي الجديد «جواب اعتقال» وذلك عندما فاجأهم بالحضور معهم حفلة الاثنين الماضي داخل سينما سيتي ستارز بالقاهرة.

وتهافت الجمهور على رمضان بقوة أمام قاعات العرض مما أثر على ديكورات المول وتعرضت بعضها للتكسير، فيما تفاعل رمضان مع جمهوره بالتقاط الصور التذكارية معه ومشاهدة الفيلم، ووصلت خسائر التكسير الذي تعرضت له دور العرض بالمول إلى 250 ألف جنيه.

ويشارك في فيلم «جواب اعتقال» كل من: اياد نصار، ودينا الشربيني، وصبري فواز، وسيد رجب وآخرون، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج أحمد السبكي.