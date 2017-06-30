أوضح النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود رداً على ما قاله طارق العريان، زوج الفنانة السورية أصالة نصري حول «فبركة» ملف تعاطي زوجته المخدرات، أن التوقيف يتم حصرا في حالة الترويج للمخدرات أو الاتجار بها، أو تسهيل حصول المتعاطين عليها، أما المتعاطي حصرا فلا يتم توقيفه سواء كان لبنانيا أو غير لبناني.

وأضاف في تصريح له أمس: أما بالنسبة للفبركة، فأنني أشدد على أن القضاء اللبناني «لا يفبرك» الملفات، ولو فعل ذلك مع أصالة ما كان ليفرج عنها، لأن الهدف من الفبركة التوقيف وليس الإفراج، نحن وجدنا الكوكايين ضمن أغراضها، مع الإشارة الى أن الكمية المضبوطة تبين أنها للتعاطي الشخصي.

وقال القاضي حمود إن أصالة عوملت كأي شخص مدمن، وان الفحص الذي أجريناه لها أثبت ذلك، علما أنها أنكرت أن تكون لها، وانه بات عليها أن تثبت شفاءها من التعاطي لتتوقف الملاحقة القضائية بحقها، ويصدر بحقها حكم بالسجن أو الغرامة المالية.