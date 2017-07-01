يقع منزل النجم اللبناني وعضو لجنة تحكيم برنامج Arab Idol وائل كفوري في منطقة شننعير في مدينة جونية على التلال العالية وهو مطل على البحر والمناظر الخلابة.

يظهر تصميمه الهندسيّ من الخارج، عصريّا بامتياز يغلب على وجهات المنزل الفتحات الزجاجية الواسعة والنافرة الى الخارج والتي تسمح بإدخال الضوء الى المنزل والمشاهد الطبيعية من الخارج والتمتع بمشاهدة البحر من التلال، بالاضافة الى استخدام الميتاليك (المعدن) في إحدى الوجهات المطلة على المدخل.

هذا ويظهر طابع الهندسي اللبناني القديم بإضافة بعض العناصر الهندسية المعمارية القديمة مثل القناطر والمساحات الواسعة والجدران الحجرية.

ويتمتع المنزل بأنظمة حماية عالية التقنية للمحافظة على أمنه الشخصي له ولعائلته بالاضافة الى حوض للسباحة.

نذكر ان النجم وائل كفوري حريص جدًّا على فصل حياته الشخصية بعيدا عن الاضواء والصحافة والمحبين، لذلك نكتفي بنشر صور منزله من الخارج حفاظا على خصوصيته.

هذا ويستعد عضو لجنة تحكيم Arab Idol لانطلاق العروض المباشرة للبرنامج في شهر ايلول المقبل مع أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من النجمة الامراتية احلام والنجمة اللبنانية نانسي عجرم والملحن والموزّع الموسيقي حسن الشافعي.