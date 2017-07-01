على الرغم من أنها التجربة الأولى له في غناء تترات الأعمال الدرامية الرمضانية، إلا أن الفنان السوري ناصيف زيتون نجح في أن يحصل على إعجاب الجمهور بغنائه تتر المسلسل الرمضاني «الهيبة» الذي تؤدي بطولته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والسوري تيم حسن.

وفي تصريحات صحافية له، قال ناصيف إنه يخطط دائما لحياته العملية ولا يتركها تسير من دون تخطيط، ويضع أمام عينه أن يصل إلى أكبر جمهور في مختلف الدول. وتمنى ناصيف أن يحيي حفلا غنائيا قريبا في مصر لأنها البلد الوحيد التي لم يحي فيه حفلات غنائية حتى الآن، ويرجع ذلك إلى أنه لم يقدم أغنيات باللهجة المصرية وهو ما يخطط له خلال الفترة المقبلة.

وبعيدا من الغناء وعلى الرغم من إلحاح أسرته على ضرورة تكوين عائلة له، خاصة أنه يعشق عائلته وهي في المقام الأول لديه، أبعد زيتون فكرة الزواج من خطته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اختيار شريك الحياة قسمة ونصيب لكنه لا يخطط للزواج حاليا.

الجدير بالذكر أن ناصيف زيتون يحضر هذه الفترة لتصوير فيديو كليب جديد مع المخرج سعيد الماروق بعنوان «بربك».