مارلين مونرو ورابعـــــة العدويــــة وشجرة الـــــدر، 3 شخصيـــــات تجسدهـــــا النجمة العائدة شريهــــان في أول ثلاثـــــة أعمال مسرحية ستقدمها من ضمــــن 13 شخصية تجسدهـــــا في 13 عملا مسرحيـــــا استعراضيا غنائيا تتناول في كل عمــــل شخصيـــــة شهيرة.

وذكرت تقارير صحافية أن شريهان تجري بروفات العمل الأول عن رابعة العدوية مع المخرج المسرحي خالد جلال في سرية شديدة ليكون العرض خلال شهر من الآن جاهزا لمشاهدته لمدة ثلاث ليال، تتم فيها دعوة الجمهور بشكل شخصي على أن تصور المسرحية ويعاد عرضها فيما بعد على إحدى القنوات الفضائية التـــي تشارك في إنتاج المشروع.

يذكر أن الفنانة شريهان كانت قد قدمت من قبل عددا من الأعمال المسرحية والسينمائية الاستعراضية، منها فيلم «كريستال» وفيلم «عرق البلح» مع المخرج الراحل رضوان الكاشف، ومن المسرحيات «شارع محمد علـــي» مع الراحل فريد شوقي و«علشان خاطر عيونك» مع الراحل فؤاد المهندس، كما أنها قدمت لعدة سنوات متتالية فوازير رمضان.