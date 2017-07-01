بعد مفاوضات أجرتها إدارة مهرجان «كازا ميوزيك» مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وافقت الأخيرة على تقديم حفلة غنائية لها ضمن انشطة المهرجان التي تبدأ في 6 حتى 15 يوليو المقبل، والذي سيقام بمدينة الدار البيضاء في المغرب.

وذكرت تقارير صحافية ان التفاوض مع نانسي ومدير أعمالها جيجي لامارا بدأ منذ أسبوعين تقريبا، إلا أنها حسمت موقفها من المشاركة في المهرجان الفترة القليلة الماضية.



ولم يحدد بعد في أي ليلة ستطل عجرم على جمهورها المغربي بالدار البيضاء، وعلى الرغم من اتفاقها وإدارة المهرجان نهائيا لم توقع رسميا حتى الآن وتتكتم إدارة المهرجان على إعلان أسماء النجوم المشاركين حتى حسم قرارهم النهائي.

وقد أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حفلتها المنتظرة ضمن فعاليات مهرجان كوسبا، التي ستحييها 9 من يوليو المقبل، ويشارك ضمن فعاليات المهرجان عدد من نجوم الصف الأول في لبنان مثل نوال الزغبي وملحم زين وجورج نعمة. وتستمر احتفالات المهرجان يومي 8 و9 يوليو، وتطل نانسي وجورج نعمة يوم 9، ونوال الزغبي وملحم زين يوم 8، وتبدأ الحفلة يوميا الساعة الثامنة والنصف مساء في بلدة كوسبا اللبنانية.