على الرغم من النهاية السعيدة لمسلسل «الهيبة» الذي يعد المنتج صادق الصباح بجزء ثان له، فإن حربا خفية تدور في كواليس المسلسل، وتؤدي بطولتها الممثلة نادين نسيب نجيم وتيم حسن، فمنذ مارس الماضي، انشغل فريق عمل «الهيبة» بالتصوير، ووصل العاملون الليل بالنهار لإتمام العمل في منطقة فالوغا اللبنانية على الرغم من موجة البرد التي اجتاحت لبنان والطقس الذي لم يكن مساعدا أبدا لأخذ اللقطات الخليجية.

ووفق موقع «نواعم» فان نادين كانت تتدخل في كل شاردة وواردة تتعلق بالنص، وأنها بدلت الكثير من المواقف المفترض أن تكون في السياق الدرامي للقصة، ومنها أن جزءا من دورها كان يحتم عليها العمل محاسبة قبل عودتها إلى قرية «الهيبة» في المسلسل، لكنها رأت ذلك انتقاصا من نجوميتها وفضلت أن تقضي الحلقات في المسلسل بين متاجر الملابس تتسوق وتلتقي بالمحامين من أجل قضية وحيدها وعودته إلى حضانتها والسفر به إلى كندا.

وأكثر من ذلك، وفي المشاهد الأخيرة التي جمعت بين تيم ونادين، علم أن مشادة حادة حصلت بينهما لأسباب تتعلق بتغريدات معادية لنادين من قبل معجبي تيم حسن على موقع «تويتر»، وقيل إن نادين نسيب نجيم استاءت كثيرا من ردة فعل تيم حسن واتهمته بعدم الوقوف إلى جانبها.

مرت ثلاث سنوات من التعاون بين نادين وتيم، واليوم كما تحدث تيم فإنه سيعمل على مسلسل مصري جديد، وكذلك نادين، فيما شركة الصباح مازالت تعول على لقائهما وتبحث في تقديم جزء ثان من «الهيبة» السنة المقبلة.