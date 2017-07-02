دعاء خطاب

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع مصور بثته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" وأثار جدلاً كبيراً، قامت فيه بالتواصل مع جمهورها وهي على "فراش" غرفة نومها، واضطرت سريعاً الى وقف البث المباشر عند ظهور جزء حساس من جسدها .

وأثار الأمر جدلاً واسعا وانقسمت الأراء حول حقيقه ، فراح البعض يؤكد أن ماحدث ما هو إلا أزمة مفتعله قُصد منها التشويش على ردود الفعل المعارضة لقرار مجلس الوزراء المصري برفع أسعار البنزين والسولار والغاز، ، فيما ردد البعض أنها لم تكن في وعيها وهي تصور الفيديو.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة، أنها انهارت من البكاء، بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورها شبه العارية في هذا الفيديو.



ولم تتوقع الفنانة أن صور الفيديو سوف تنتشر بهذه السرعة، بالرغم من انهاء البث وحذف المقطع، إلا ان تكنولوجيا الاتصالات والشبكات العنكبوتبة لا تبقي شاردة ولا واردة فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم.

وفي أول رد فعل لها مع الجمهور صباح اليوم نشرت غادة عبد الرازق، مقطع مصور، عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، ظهر خلاله طائر صغير يرقد على بيضته كأول رد فعل لها بعد تداول الفيديو الفاضح لها .

وعلقت "غادة"، على الفيديو قائلة "صباح الخير"، وكأنها أرادت أن توجه رسالة لجمهورها مفادها أنها تبحث عن صفحة جديدة في حياتها وأنها تناست ما حدث.



يذكر أن الفنانة المصرية ، تقضي عطلتها الصيفية في المالديف،حيث أنّها استأجرت أحدى جزر المالديف لإمضاء للاستمتاع مع عائلتها، كما نشرت اليوم أيضاً فيديو جديداً لحفيداتها وهنّ يلعبنَ بالرمال على الشاطئ، وفيديو آخر لغرفة "المساج"، إضافةً الى صورها باللباس البحري وفي المياه.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي،قد صرح إنه سيتواصل مع النجمة غادة عبد الرازق لمناقشة تفاصيل الفيديو المثير للجدل،مضيفاً أن النقابة لم تتخذ أي قرار حتى الآن لحين التواصل مع الفنانة وهم بانتظار ردها عليهم.