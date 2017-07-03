هل هناك علاقة بين الفيديو الفاضح لـغادة عبد الرازق وارتفاع أسعار البنزين في مصر ؟!

دعاء خطاب



ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع مصور بثته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" وأثار جدلاً كبيراً، قامت فيه بالتواصل مع جمهورها وهي على "فراش" غرفة نومها، واضطرت سريعاً الى وقف البث المباشر عند ظهور جزء حساس من جسدها .



افتعال الأزمة

وأثار الأمر جدلاً واسعا وانقسمت الأراء حول حقيقه ، فراح البعض يؤكد أن ماحدث ما هو إلا أزمة مفتعله قُصد منها التشويش على ردود الفعل المعارضة لقرار مجلس الوزراء المصري برفع أسعار البنزين والسولار والغاز، ، فيما ردد البعض أنها لم تكن في وعيها وهي تصور الفيديو.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة، أنها انهارت من البكاء، بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورها شبه العارية في هذا الفيديو.

ولم تتوقع الفنانة أن صور الفيديو سوف تنتشر بهذه السرعة، بالرغم من انهاء البث وحذف المقطع، إلا ان تكنولوجيا الاتصالات والشبكات العنكبوتبة لا تبقي شاردة ولا واردة فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم.



تجاهل الامر

وفي أول رد فعل لها مع الجمهور صباح اليوم نشرت غادة عبد الرازق، مقطع مصور، عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، ظهر خلاله طائر صغير يرقد على بيضته كأول رد فعل لها بعد تداول الفيديو الفاضح لها .

وعلقت "غادة"، على الفيديو قائلة "صباح الخير"، وكأنها أرادت أن توجه رسالة لجمهورها مفادها أنها تبحث عن صفحة جديدة في حياتها وأنها تناست ما حدث.



موقف النقابة

يذكر أن الفنانة المصرية ، تقضي عطلتها الصيفية في المالديف،حيث أنّها استأجرت أحدى جزر المالديف للاستمتاع مع عائلتها، كما نشرت اليوم أيضاً فيديو جديداً لحفيداتها وهنّ يلعبنَ بالرمال على الشاطئ، وفيديو آخر لغرفة "المساج"، إضافةً الى صورها باللباس البحري وفي المياه.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي،قد صرح إنه سيتواصل مع النجمة غادة عبد الرازق لمناقشة تفاصيل الفيديو المثير للجدل،مضيفاً أن النقابة لم تتخذ أي قرار حتى الآن لحين التواصل مع الفنانة وهم بانتظار ردها عليهم.

فيديو مفبرك

وقد نشرت غادة عبد الرازق تسجيلاً صوتياً في أول تعليق لها على أزمة الفيديو المثير للجدل.

قالت خلاله : "أنا متعودة كل فترة على هذه الأمور، ولكننى لا أهتم بها، متعودة على كده وما بحطش فى دماغى، أنا مش زعلانة وواخدة على الفبركة من زمان ومش فارق معايا والله".

ورأت أن الدليل على فبركة الفيديو المنسوب لها أنه معروف عالميا أن من يدخل "لايف" لا يمكن أخذ "سكرين شوت" له من دون تعليقات الناس التي تظهر فى الوقت نفسه أثناء البث، متابعة: "هذا أكبر دليل على أنهم قاموا بتركيب الصور على حاجات تانية".