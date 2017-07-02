كشفت الفنانة ديانا حداد عن تعاونها الجديد مع الموسيقار «طلال» من خلال عرض الصور الأولى من كواليس الفيديو كليب للأغنية الجديدة التي تحمل عنوان «نايمة بالعسل»، في حساباتها المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي وحسابات «طلال»، والتي صورتها في مناطق متعددة في جورجيا مع المخرجة نهلة الفهد التي تجدد تعاونها أيضا من جديد مع حداد في هذا العمل الذي يحمل تجددا مبهرا في الصورة وطريقة تصوير الأغنية الذي تم ضمن أهم وأضخم الإمكانات.

وتعتبر أغنية «نايمة بالعسل» تعاونا متجددا مع الموسيقار «طلال» بعد مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية التي جمعتهما معا، حيث إن الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر أحمد علوي، وتوزيع المايسترو عمر صباغ، وإشراف ومتابعة خالد أبو المنذر بالتعاون مع حلمي بشير مدير أعمال ديانا.

هذا، وسيتم عرض الكليب في جميع القنوات الغنائية العربية بعد الانتهاء من عملية المونتاج، وهو يحمل مفاجآت متعددة في إطلالات ديانا المختلفة الى جانب عدد كبير من المشاركين في عملية التصوير لتنفيذ سيناريو وقصة الأغنية. ومن المتوقع أن يلاقي العمل صوتا وصورة استحسان الجمهور في جميع بلدان الخليج والوطن العربي، خاصة أن المخرجة بذلت جهدا كبيرا في التجهيز والإعداد لتصوير الأغنية الى جانب ديانا حداد وفريق عملها.