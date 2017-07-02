أكدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أنها تشاجرت مع المطرب وائل كفوري بعد نجاح «مين حبيبي أنا» التي لاقت نجاحا كبيرا وقتها، وقالت: كان كل منا يدعي أنه صاحب الفضل في نجاح الأغنية، كنا صغيرين وساعتها لغينا حفلات غناء سوا بسبب تلك المشاجرة، وأنا ووائل حاليا أصحاب أكتر من الوقت اللي قدمنا فيه الأغنية.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي» المصرية، أنها في بداية مشوارها الفني أصابتها حالة مبالغة من الغرور لمدة عام كامل، لدرجة أنها كانت لا تلقي السلام على أحد، وانتهى الغرور عندما فكرت أن كل شيء يمكن أن يضيع بكل سهولة.

وأضافت الزغبي أنها تحب شيرين عبدالوهاب، وهي صديقتها على المستوى الشخصي، كما تحب كثيرا أغنية «على بالي»، لافتة إلى أنها أصيبت بكسر عندما حاولت ركوب دراجة بخارية في أحد الكليبات.

داعبت الزغبي الجمهور خلال البرنامج، قائلة: «أنا بقيت سينغل لمن يهمه الأمر»، لافتة إلى أن علاقة الرجل والمرأة يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والود وأن يختار كل منهما شريك حياته بدرجة الارتياح له، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ ما يقرب من 8 سنوات ومش مسامحة، وأهم شيء لديها في حياتها الآن أولادها.

وأكدت أن مسلسل «لأعلى سعر» كان رائعا، وقالت: «لو كنت مكان جميلة لتركت ذلك الرجل»، لافتة إلى أن أولى أغانيها كانت أغنية «أنا عايزة الرد حالا» وحققت نجاحا كبيرا في الدول العربية إلا مصر، وأغنية «مين حبيبي أنا» حققت نجاحا مطلقا.