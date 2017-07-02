بيروت - بولين فاضل

تطل نجمة مسلسل «أدهم بيك» اللبنانية ريتا حرب في مسلسل جديد بعنوان «جمهورية نون»، كما تطل مرة اخرى في مسلسل «أول نظرة» بشهر سبتمبر المقبل بعدما كانت إدارة محطة «الجديد» قد قررت سحب المسلسل عقب عرض حلقات معدودة منه بداية شهر رمضان وأرجأت عرضه إلى سبتمبر.

وتعليقاً على أدائها شخصية «رزان» في مسلسل «أدهم بيك»، قالت ريتا ان الدور صعب وقد شكّل تحديا بالنسبة إليها، كما وصفت ثنائيتها مع النجم يوسف الخال بالرائعة، لاسيما أنها مبنية على صداقة قديمة الأمر الذي انعكس تناغما كبيرا خلال التصوير.