في رسالة ثانية بعد حادثة توقيفها في مطار "رفيق الحريري الدولي" بتهمة حيازة المخدرات في علبة مكياجها وإخلاء سبيلها، نشرت الفنانة أصالة صورة لابنتها شام وهي في أحد المختبرات العلمية كتب فيها عبارة باللغة الانكليزية: "أستطيع أن أفهم مواد الكيمياء والفيزياء والعلوم عموماً، بغض النظر عن تعقدها، ولكن هل استطيع فعل المثل مع البشر".



أصالة علّقت على عبارة ابنتها، وقالت: "هيك قالت شام بنتي وأنا بضمّ صوتي لصوتها بإستثناء الأغلبيّة... ومازلت عند كلمتي بل تأكّدت بأنّ الخير غالب والبشر مخلوق طيّب خيّر والأقليّة هم الذين هلكونا! محسوبين علينا ليمتحنوا صبرنا ويشوفوا آخرنا ... ولكن طالما نحنا بقوّتنا رح نغلبهم، الخير أقوى والصدق أبقى"، وأرفقتها بهاشتاغ: "أصاله، صولا، كان غيركم أشطر".