شاركت النجمة اللبنانية نيكول سابا في أحد الإعلانات الخيرية في شهر رمضان الماضي، وعلى الرغم من كون الإعلان خيريا فقد تعرضت لحملة من السخرية من البعض بسبب ملابسها. ولكن لنيكول رأيا مختلفا، حيث قالت، في تصريحات صحافية لها، إنها أحبت تجربة الإعلان لأنها تدعو الى الخير والتكافل، وانها لم تتردد لحظة في المشاركة على الرغم من كونها لا تميل إلى الظهور في الاعلانات كثيرا، لكن الفكرة بحسب تعبيرها مختلفة فهي تدعو للتبرع بما لا نحتاج إليه. وقالت: «أنا حرة في ستايلي وطريقة ملابسي»، مشيرة إلى أنها تحب أن تكون دائما عصرية ومتألقة على المسرح، وفي الوقت نفسه تحب البساطة حتى في طريقة الماكياج.

وعن عدم مشاركة مسلسلها الجديد «مذكرات عشيقة سابقة» في الموسم الرمضاني الماضي، كشفت نيكول عن أنها شعرت بحزن شديد لخروج العمل لكنه في النهاية ممتد لأكثر من ثلاثين حلقة فجاءت وجهة نظر الجهة الإنتاجية التي ترى أنه من الأفضل عرضه في المواسم خارج شهر رمضان، وإن كانت حزنت لكونها لم تشارك هذا العام في أعمال رمضانية، لكنها في الوقت نفسه سعيدة بالتجارب الدرامية التي شاركت فيها هذا العام ومنها «مذكرات عشيقة سابقة»، معتبرة أن الدور سيغير تماما من الشخصيات التي أطلت بها على الجمهور وأنها تراهن على هذا العمل في تقديم نقلة لمشوارها الفني والمهني.